Журналист Балаге рассказал о планах Азара на будущее

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Журналист Балаге рассказал о планах Азара на будущее

Известный испанский журналист Гильем Балаге рассказал о планах на будущее вингера "Челси" Эдена Азара.

"Азар мечтает о переходе в "Реал". Он отказался продлевать контракт с "Челси" и ждёт, когда "Реал" примет решение о его трансфере" - приводит слова Балаге Football Espana.

Напомним, что контракт бельгийца с "синими" истекает в 2020 году. "Челси" открыт для переговоров с "Реалом", однако уже дал понять, что не отпустит Азара менее чем за 114 миллионов евро.

Параллельно лондонский клуб ищет замену для своего лидера, рассматриваются кандидатуры Лоренцо Инсинье и Филиппе Коутиньо.

Не пропустите: "Реал" готов расстаться с одной из своих звезд ради покупки Азара. | http://soccernews.ru

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