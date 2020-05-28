Журналист Бальцано Прота: Роналду покинет "Ювентус" этим летом

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Журналист Бальцано Прота: Роналду покинет "Ювентус" этим летом

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает журналист Пьетро Бальцано Прота.

По данным источника, футболист по окончании сезона уйдет из "старой сеньоры" и перейдет в другую команду. Где именно форвард продолжит карьеру - не сообщается.

Напомним, Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" в 2018 году за 117 миллионов евро. За это время португалец провел 75 матчей, отметившись 53 голами и 14 ассистами.

Ранее сообщалось, что "сливочные" не заинтересованы в возвращении 35-летнего игрока.

А еще: Экс-полузащитник "Ювентуса" Ди Ливио высоко отозвался о Роналду| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Конечно,кто-то же должен тащить Барсу,не картонный лидер же!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Го в Барсу! В коем то веке, у нас наконец-то был бы настоящий тащер и лидер! А аргентинскую шавку спустить в унитаз - большого она не стоит! Хотя можно в Реал свободным агентом отправить, пусть мадридцы прочувствуют, как с такой гнилью команду развивать (вылетели бы с зоны еврокубков в первом же сезоне, плюс в команде бы начало развиваться плоскостопие) и Лео начал бы хныкать о покупке новой лизалки за 100+ млн и выплакивал бы очередной липовый ЗМ! Мда... Visca el Barca!

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