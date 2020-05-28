Журналист Бальцано Прота: Роналду покинет "Ювентус" этим летом
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает журналист Пьетро Бальцано Прота.
По данным источника, футболист по окончании сезона уйдет из "старой сеньоры" и перейдет в другую команду. Где именно форвард продолжит карьеру - не сообщается.
Напомним, Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" в 2018 году за 117 миллионов евро. За это время португалец провел 75 матчей, отметившись 53 голами и 14 ассистами.
Ранее сообщалось, что "сливочные" не заинтересованы в возвращении 35-летнего игрока.
А еще: Экс-полузащитник "Ювентуса" Ди Ливио высоко отозвался о Роналду| http://soccernews.ru
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Журналист Бальцано Прота: Роналду покинет "Ювентус" этим летом
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16