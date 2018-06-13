Журналист BBC: "Не думаю, что Головин входит в список трансферных целей "Арсенала"

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Журналист BBC: "Не думаю, что Головин входит в список трансферных целей "Арсенала"Известный журналист телерадиокомпании BBC Дэвид Орнштейн прокомментировал слухи о возможном подписании лондонским "Арсеналом" полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

"Не думаю, что Головин входит в список целей "Арсенала". У клуба сейчас не в приоритете атакующие игроки. Знаю, что он играл с "Арсеналом" в этом сезоне. Может быть, вы меня поправите. По-моему, он забил со штрафного и был выделен Арсеном Венгером. Это игрок, которым он восхищается. Возможно, Головин - типичный игрок "Арсенала". У него очень хорошие технические данные, он - быстрый, маленький, но юркий. У него выделяется пас, креативность. Но я думаю, что "Арсеналу" достаточно игроков этого типа. В это трансферное окно в приоритете другие позиции. Возможно, в будущем он может перейти в "Арсенал", но сейчас, скорее всего, он является трансферной целью других клубов", - цитирует Орштейна СЭ.

Напомним, гендиректор "Ювентуса" подтвердил интерес к Головину. | soccernews.ru

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