Журналист Дэвид Орнштейн: "Тухель подпишет контракт с "Челси" на 1,5 года"

Появилась информация о деталях контракта экс-тренера ПСЖ Томаса Тухеля с лондонским "Челси".

Как сообщает журналист The Athletic Дэвида Орштейна, контракт со специалистом будет рассчитан на 1,5 года с опцией продления на год. Пролонгацию сможет активировать любая из сторон.

Отмечается, что немец должен вылететь в Лондон сегодня и сразу приступит к тренировкам с новой командой.