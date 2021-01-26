Журналист Дэвид Орнштейн: "Тухель подпишет контракт с "Челси" на 1,5 года"

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Журналист Дэвид Орнштейн: "Тухель подпишет контракт с "Челси" на 1,5 года"Появилась информация о деталях контракта экс-тренера ПСЖ Томаса Тухеля с лондонским "Челси".

Как сообщает журналист The Athletic Дэвида Орштейна, контракт со специалистом будет рассчитан на 1,5 года с опцией продления на год. Пролонгацию сможет активировать любая из сторон.

Отмечается, что немец должен вылететь в Лондон сегодня и сразу приступит к тренировкам с новой командой.

Ожидается, что Тухель будет руководить "Челси" уже в завтрашнем матче 20-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона", который начнется в 21:00 по московскому времени.

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