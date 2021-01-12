Журналист Джанлуиджи Лонгари: ЦСКА подпишет хавбека "Ниццы" Данило

Хавбек "Ниццы" Данило Барбоза может в ближайшее время сменить клуб.

Как сообщает в своем твиттере журналист Джанлуиджи Лонгари, главным претендентом на полузащитника является ЦСКА. Источник сообщает, что игрок уже обсудил условия личного контракта. Клубы ведут переговоры о трансфере игрока.

В СМИ, также, была информация об интересе к футболисту ряда итальянских клубов.