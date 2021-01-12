Журналист Джанлуиджи Лонгари: ЦСКА подпишет хавбека "Ниццы" Данило

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Журналист Джанлуиджи Лонгари: ЦСКА подпишет хавбека "Ниццы" ДанилоХавбек "Ниццы" Данило Барбоза может в ближайшее время сменить клуб.

Как сообщает в своем твиттере журналист Джанлуиджи Лонгари, главным претендентом на полузащитника является ЦСКА. Источник сообщает, что игрок уже обсудил условия личного контракта. Клубы ведут переговоры о трансфере игрока.

В СМИ, также, была информация об интересе к футболисту ряда итальянских клубов.

В нынешнем сезоне 24-летний бразилец сыграл в 4 матчах в Лиги 1.
Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

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