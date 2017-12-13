Журналист Эду Агирре: "Роналду взбешен интересом "Реала" к Неймару"

Испанский журналист Эду Агирре заявил, что у нападающего "Реала" Криштиану Роналду серьезно испортились отношения с руководством клуба.

"В данный момент отношения между "Реалом" и руководство хуже, чем когда-либо. Клуб не предлагает ему новый контракт, Криштиану не намерен его продлевать. Это началось еще до вручения "Золотого мяча". Роналду взбешен словами Флорентино Переса, который заявил, что Неймара больше шансов выиграть эту награду, если он перейдет в "Реал".

Криштиану посчитал, что в тот момент нельзя было произносить подобное и посчитал высказывание неуважением к себе. Сейчас он требует от "Реала" уменьшить сумму его отступных, которая составляет один миллиард евро", - приводит слова Агирре El Chiringuito.

Напомним, что контракт 32-летнего Роналду с "Реалом" действует до лета 2021 года.

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