Журналист Егоров анонсировал переход Кузяева в испанский клуб

Теги алавесдалер кузяев

Журналист Егоров анонсировал переход Кузяева в испанский клуб

Журналист Сергей Егоров сообщил, что Далер Кузяев, вероятно, продолжит карьеру в "Алавесе".

"Кузяев идет в "Алавес". Это испанская деревня", - заявил Егоров.

Напомним, что в конце июля у Кузяева истек контракт с "Зенитом". За питерский клуб он выступал с 2017 года. За это время он провел 94 игры, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

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