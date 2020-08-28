Журналист Егоров анонсировал переход Кузяева в испанский клуб

Журналист Сергей Егоров сообщил, что Далер Кузяев, вероятно, продолжит карьеру в "Алавесе".

"Кузяев идет в "Алавес". Это испанская деревня", - заявил Егоров.

Напомним, что в конце июля у Кузяева истек контракт с "Зенитом". За питерский клуб он выступал с 2017 года. За это время он провел 94 игры, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Читайте также: "Рейнджерс" не захотел подписывать Кузяева. | http://soccernews.ru