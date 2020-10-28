Журналист Егоров: "Герта" интересуется Тедеско

"Герта" проявляет интерес к главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Дмитрий Егоров.

"Предметный интерес есть у "Герты". Именно с этим связано его нежелание о чем-то договариваться со "Спартаком", - написал Егоров.

Отметим, московский клуб уже предложил специалисту продлить соглашение, рассчитанное до лета 2021 года. После 12 туров РПЛ "Спартак" лидирует в турнирной таблице.

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