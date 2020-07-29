Журналист Егоров назвал детали контракта, предложенного "Спартаком" Кокорину

Форвард Александр Кокорин получил предложение от "Спартака".

"У Кокорина на руках предложение "Спартака", был вариант с "Рубином" и всегда есть с "Сочи". В "Спартаке" ему готовы платить 3 миллиона евро в год, а также готовы заплатить ему подписной бонус в размере двух миллионов. И "Спартак" единственный, кому не может позвонить Борис Ротенберг", - заявил журналист Сергей Егоров.

Кроме того, по сведениям Максима Алланазарова, "Спартак" предложил футболисту контракт по схеме "3+1".

Соглашение Кокорина с "Зенитом" истекает 30 июля. Вторую половину минувшего сезона он провел в "Сочи", где забил 7 голов и отдал два ассиста в 10 играх.

Читайте также: Переход Александра Кокорина в "Локомотив" не состоялся из-за чиновника РФ. | http://soccernews.ru