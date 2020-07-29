Журналист Егоров назвал детали контракта, предложенного "Спартаком" Кокорину

Теги спартак москваалександр кокорин

Журналист Егоров назвал детали контракта, предложенного "Спартаком" Кокорину

Форвард Александр Кокорин получил предложение от "Спартака".

"У Кокорина на руках предложение "Спартака", был вариант с "Рубином" и всегда есть с "Сочи". В "Спартаке" ему готовы платить 3 миллиона евро в год, а также готовы заплатить ему подписной бонус в размере двух миллионов. И "Спартак" единственный, кому не может позвонить Борис Ротенберг", - заявил журналист Сергей Егоров.

Кроме того, по сведениям Максима Алланазарова, "Спартак" предложил футболисту контракт по схеме "3+1".

Соглашение Кокорина с "Зенитом" истекает 30 июля. Вторую половину минувшего сезона он провел в "Сочи", где забил 7 голов и отдал два ассиста в 10 играх.

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