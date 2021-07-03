Журналист Егоров назвал имена потенциальных сменщиков Черчесова в сборной России

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Журналист и инсайдер Сергей Егоров рассказал, кто может возглавить сборную России вместо Станислава Черчесова.

"РФС проведёт переговоры с тремя российскими и тремя зарубежными тренерами - кандидатами на пост главного тренера сборной. Если переговоры увенчаются успехом, Черчесов будет уволен. Три российских кандидата: Леонид Слуцкий, Сергей Семак, Валерий Карпин. Фамилии иностранцев небезынтересны, расскажу потом", - сообщил Егоров.

Контракт Черчесова с РФС рассчитан до конца 2022 года.

Россияне провально выступили на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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