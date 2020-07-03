Журналист Егоров назвал наиболее вероятную дату начала следующего сезона РПЛ

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Журналист Егоров назвал наиболее вероятную дату начала следующего сезона РПЛ

Стало известно, когда, скорее всего, стартует чемпионат России сезона 2020/21.

По информации журналиста Сергея Егорова, клубы РПЛ склоняются к дате 9 августа.

Учитывая, что текущий сезон завершится 25 июля финалом Кубка России, у команд будет две недели на отдых и тренировочный сбор.

Напомним, что до окончания Премьер-лиги 2019/20 осталось пять туров.

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