Журналист Егоров назвал наиболее вероятную дату начала следующего сезона РПЛ
Стало известно, когда, скорее всего, стартует чемпионат России сезона 2020/21.
По информации журналиста Сергея Егорова, клубы РПЛ склоняются к дате 9 августа.
Учитывая, что текущий сезон завершится 25 июля финалом Кубка России, у команд будет две недели на отдых и тренировочный сбор.
Напомним, что до окончания Премьер-лиги 2019/20 осталось пять туров.
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|Команда
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|Динамо Москва
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|Арсенал Тула
|22
|28
|8
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|22
|28
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|Сочи
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|27
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|Уфа
|22
|27
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|22
|25
|12
|Тамбов
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|13
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