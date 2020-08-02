Журналист Егоров назвал причину увольнения Юрана из "Химок"

Журналист Сергей Егоров поделился информацией об увольнении наставника "Химок" Сергея Юрана.

"Юран по контракту получал 500 тысяч рублей в месяц, он требовал повышения в пять раз. Его действительно не собирались увольнять, хотя аллергия со стороны "Спартака" на его высказывания была.

До выхода в финал Кубка России Юран получал 300 тысяч рублей, после выхода - 500 тысяч. Клуб посчитал просьбу о повышении чрезмерной. Однако теперь "Химкам" придется платить неустойку - 500 тысяч в месяц по почти трехлетнему договору", - заявил Егоров.

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