Журналист Егоров назвал причину увольнения Юрана из "Химок"

Теги химкисергей юран

Журналист Егоров назвал причину увольнения Юрана из "Химок"

Журналист Сергей Егоров поделился информацией об увольнении наставника "Химок" Сергея Юрана.

"Юран по контракту получал 500 тысяч рублей в месяц, он требовал повышения в пять раз. Его действительно не собирались увольнять, хотя аллергия со стороны "Спартака" на его высказывания была.

До выхода в финал Кубка России Юран получал 300 тысяч рублей, после выхода - 500 тысяч. Клуб посчитал просьбу о повышении чрезмерной. Однако теперь "Химкам" придется платить неустойку - 500 тысяч в месяц по почти трехлетнему договору", - заявил Егоров.

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