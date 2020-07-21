Журналист Егоров назвал трансферный бюджет "Динамо"

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о трансферных планах московского "Динамо".

"Клуб выделит на трансферы 12 миллионов евро. Ключевую роль будет играть наставник Кирилл Новиков. Он заслужил полномочия. "Динамо" планирует усилить три позиции в центре поля. Это будут футболисты хорошего уровня из Бундеслиги", - заявил Егоров.

Отметим, что за тур до конца "Динамо" идет в чемпионате на шестом месте. В случае победы "Зенита" в финале Кубка России, "Динамо" попадет в Лигу Европы.

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