Журналист Егоров назвал зарплату Зобнина в "Спартаке"

Журналист Сергей Егоров поделился информацией касательно зарплаты хавбека "Спартака" Романа Зобнина.

"Зобнин зарабатывает 3,2 миллиона евро за сезон. Молодец, герой тоже. Он проводит слабый сезон. Ты играешь слабо, Роман", - заявил Егоров.

Зобнин выступает за московский клуб с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне на счету Зобнина один гол и один ассист в 30 матчах.

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