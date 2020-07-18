Журналист Егоров оценил вероятность перехода Джикии в "Локомотив"

Журналист Сергей Егоров порассуждал на тему возможного трансфера капитана "Спартака" Георгия Джикии в "Локомотив".

"В принципе, тема с переходом Джикии в "Локомотив" - это дорого, но реально. "Локомотиву" предстоит играть в Лиге Чемпионов, клуб нуждается в русском центральном защитнике, деньги есть. Если "Спартак" не сможет выйти в финал Кубка России, то весь проект клуба на следующий год подвисает и становится дорогим.

В этом смысле продажа за более чем 10 миллионов при решении самого игрока возможна. Как, впрочем, и вариант с подписание Глушенкова", - заявил Егоров.

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