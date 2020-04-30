Журналист Егоров прояснил позицию "Ростова" по возобновлению сезона РПЛ

Стала известна позиция "Ростова" по поводу судьбы розыгрыша РПЛ сезона 2019/20.

Как сообщает журналист Сергей Егоров, "жёлто-синие" намерены поддержать досрочное завершение чемпионата, если нужно будет провести оставшиеся 8 туров за один месяц.

В донском клубе считают, что такой интенсивный график серьёзно повысит травматичность футболистов, что может сорвать подготовку к следующему сезону.

Если же лига решит отыграть оставшуюся часть национального первенства за 6-7 недель, то "Ростов" готов принимать в этом участие.

Команда Валерия Карпина по итогам 22 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: 12 из 16 клубов РПЛ могут поддержать досрочное завершение сезона. | http://soccernews.ru