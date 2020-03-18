Журналист Егоров раскрыл зарплаты Крыховяка и Чорлуки

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Журналист Егоров раскрыл зарплаты Крыховяка и Чорлуки

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о зарплате игроков "Локомотива" Ведрана Чорлуки и Гжегожа Крыховяка.

Так, Крыховяк получает в московском клубе 3 миллиона евро за сезон (более 256 миллионов рублей). Таким образом, суммарно трансфер поляка обошелся клубу в 10 миллионов евро.

Что касается Чорлуки, то по старому контракту его зарплата составляла около 4 миллионов евро (342 миллиона рублей).

После 22 туров "Локомотив" идет в РПЛ на втором месте. Напомним, что чемпионат был приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса.

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