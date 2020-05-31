Журналист Егоров рассказал, кто первый поднял вопрос о допуске зрителей на матчи РПЛ

Журналист Сергей Егоров рассказал, кто первый предложил допускать зрителей на матчи после возобновления РПЛ.

"На собрании РФС, которое состоялось 15 мая, Леонид Федун, находясь в больнице, предлагал пускать на игры РПЛ хотя бы арендаторов VIP-лож. Это огромные деньги, это около 300-500 человек на каждую игру.

Потом слово взял Евгений Гинер. Он сказал, что до возобновления турнира еще больше месяц и, может быть, пускать будут всех", - заявил Егоров.

Напомним, что РПЛ будет возобновлен 21 июня. Разрешено заполнять трибуны на 10 процентов.

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