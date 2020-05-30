Журналист Егоров рассказал, куда может отправиться Глушаков после ухода из "Ахмата"

Теги ахматденис глушаков

Журналист Егоров рассказал, куда может отправиться Глушаков после ухода из "Ахмата"

Журналист Сергей Егоров заявил, что Денис Глушаков может перебраться в зарубежный чемпионат после ухода из "Ахмата".

"Если "Ахмат" не продлит с ним контракт, то дальнейшие варианты - Катар, Саудовская Аравия, Турция или ОАЭ", - сказал Егоров.

Напомним, что ранее Глушаков продлил контракт с "Ахматом" до окончания текущего сезона.

В этом сезоне на счету Глушакова 4 забитых мяча в 20 играх.

Читайте также: Глушаков может вернуться в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" утратил интерес к Кокорину

"Локомотив" утратил интерес к Кокорину

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов