Журналист Егоров рассказал, куда может отправиться Глушаков после ухода из "Ахмата"

Журналист Сергей Егоров заявил, что Денис Глушаков может перебраться в зарубежный чемпионат после ухода из "Ахмата".

"Если "Ахмат" не продлит с ним контракт, то дальнейшие варианты - Катар, Саудовская Аравия, Турция или ОАЭ", - сказал Егоров.

Напомним, что ранее Глушаков продлил контракт с "Ахматом" до окончания текущего сезона.

В этом сезоне на счету Глушакова 4 забитых мяча в 20 играх.

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