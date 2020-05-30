Журналист Егоров рассказал о планах показа матчей РПЛ

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Журналист Егоров рассказал о планах показа матчей РПЛ

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о трансляциях оставшихся матчей РПЛ.

"Основной вариант: "Матч ТВ" увеличит число трансляций на общедоступном федеральном канале. Планируют транслировать на основном "Матч ТВ" три игры в туре", - заявил Егоров.

Напомним, что чемпионат должен возобновиться 21 июня. После 22 туров с 9-очковым отрывом лидирует "Зенит".

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
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