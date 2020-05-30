Журналист Егоров рассказал о планах показа матчей РПЛ

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о трансляциях оставшихся матчей РПЛ.

"Основной вариант: "Матч ТВ" увеличит число трансляций на общедоступном федеральном канале. Планируют транслировать на основном "Матч ТВ" три игры в туре", - заявил Егоров.

Напомним, что чемпионат должен возобновиться 21 июня. После 22 туров с 9-очковым отрывом лидирует "Зенит".

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