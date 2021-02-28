Журналист Егоров рассказал о реакции Бакаева на то, что его десятый номер хотели отдать Промесу

Журналист Сергей Егоров рассказал, как хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев отреагировал на то, что клуб хотел отдать его номер вернувшемуся Квинси Промесу.

"Бакаеву не понравилось, что у него хотели забрать десятый номер и отдать его Промесу. Зелимхан был возмущен. У него состоялся откровенный разговор с одним из сотрудников клуба. Бакаев постоял за себя", - сообщил Егоров.

Отметим, что по регламенту РПЛ один игрок в одном клубе не может в одном сезоне выступать более чем под одним номером.

В этом сезоне на счету Бакаева один гол и семь результативных передач в 21 игре.

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