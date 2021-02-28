Журналист Егоров рассказал о реакции Бакаева на то, что его десятый номер хотели отдать Промесу
Журналист Сергей Егоров рассказал, как хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев отреагировал на то, что клуб хотел отдать его номер вернувшемуся Квинси Промесу.
"Бакаеву не понравилось, что у него хотели забрать десятый номер и отдать его Промесу. Зелимхан был возмущен. У него состоялся откровенный разговор с одним из сотрудников клуба. Бакаев постоял за себя", - сообщил Егоров.
Отметим, что по регламенту РПЛ один игрок в одном клубе не может в одном сезоне выступать более чем под одним номером.
В этом сезоне на счету Бакаева один гол и семь результативных передач в 21 игре.
Читайте также: Шварц высказался о попытке "Динамо" купить у "Спартака" Бакаева. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"РБ Лейпциг" вырвал победу над гладбахской "Боруссией"
-
ПСЖ уверенно разобрался с последним местом Лиги 1
-
"Локомотив" разобрался с ЦСКА, "Сочи" разгромил "Арсенал"
-
Месси и Дембеле принесли "Барселоне" выездную победу над "Севильей"
-
ПСЖ рассчитывает заполучить Месси, Алабу и еще трех футболистов в качестве свободных агентов
Лента новостей
-
Журналист Егоров рассказал о реакции Бакаева на то, что его десятый номер хотели отдать Промесу
-
Спортдир "Ювентуса" поделился информацией о травме Дибалы
-
"Челси" определился с трансферным бюджетом на лето
-
Педри рискует пропустить ответный матч с ПСЖ
-
2
Куман объяснил отсутствие Гризманна в матче с "Севильей"
-
Экс-арбитр Федотов допускает, что матч "Зенит" - "Ростов" может быть переигран
-
Агент Педро Роши высказался о будущем игрока в "Спартаке"
-
"Алавес" уступил "Осасуне" в матче Примеры
-
"РБ Лейпциг" вырвал победу над гладбахской "Боруссией"
-
Куман прокомментировал победу над "Севильей"
-
"Лацио" проиграл "Болонье" в матче Серии А
-
Гончаренко прокомментировал поражение от "Локомотива"
-
Пять игроков ЦСКА пропустили матч с "Локомотивом" из-за коронавируса
-
ПСЖ уверенно разобрался с последним местом Лиги 1
-
"Локомотив" разобрался с ЦСКА, "Сочи" разгромил "Арсенал"
-
Карпин прокомментировал ничью в матче с "Зенитом"
-
"Барселона" теряет Араухо и Педри
-
2
Месси и Дембеле принесли "Барселоне" выездную победу над "Севильей"
-
Семак прокомментировал результат матча с "Ростовом"
-
ПСЖ рассчитывает заполучить Месси, Алабу и еще трех футболистов в качестве свободных агентов