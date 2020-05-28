Журналист Егоров рассказал о зарплате Рами в "Сочи"

Журналист Сергей Егоров поделился информацией касательно зарплаты Адиля Рами в "Сочи".

"Как мне стало известно, посредником в трансфере Рами в "Сочи" выступал небезызвестный Набиль Мерабтен, которого связывают с менеджментом "Локомотива". Набиль считается человеком, через которого можно завести футболистов в "Локомотив", который может решить все вопросы по трансферам.

Набиль предлагал услуги Рами нескольким клубам РПЛ, однако его взял только "Сочи". В "Сочи" Рами за 5 месяцев должен был заработать один миллион евро - по 200 тысяч в месяц", - заявил Егоров.

"Сочи" подписал Рами в феврале. Его контракт был рассчитан до конца сезона. Ранее стало известно, что клуб аннулировал контракт с игроком.

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