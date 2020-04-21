Журналист Егоров рассказал, почему Дзюба в 2015 году перешел из "Спартак" в "Зенит"
Журналист Сергей Егоров рассказал, как в 2015 году произошел переход нападающего Артема Дзюбы из "Спартака" в "Зенит".
"Февраль 2015-го. "Спартак" и "Зенит" дают плюс-минус равные контракты, но контракт Питера длиннее. "Зенит" дает бонус – 5 миллионов евро. Но "Спартак" полгода вел переговоры и упустил время. "Зенит" сработал очень быстро", – сообщил Егоров в своем Telegram-канале.
31-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". В составе московского клуба он провел 164 матча во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи. В "Зените" форвард забил 67 мячей и отдал 48 голевых пасов в 167 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20