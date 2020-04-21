Журналист Егоров рассказал, почему Дзюба в 2015 году перешел из "Спартак" в "Зенит"

Журналист Сергей Егоров рассказал, как в 2015 году произошел переход нападающего Артема Дзюбы из "Спартака" в "Зенит".

"Февраль 2015-го. "Спартак" и "Зенит" дают плюс-минус равные контракты, но контракт Питера длиннее. "Зенит" дает бонус – 5 миллионов евро. Но "Спартак" полгода вел переговоры и упустил время. "Зенит" сработал очень быстро", – сообщил Егоров в своем Telegram-канале.

31-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". В составе московского клуба он провел 164 матча во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи. В "Зените" форвард забил 67 мячей и отдал 48 голевых пасов в 167 поединках.

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