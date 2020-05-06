Журналист Егоров рассказал, сколько дополнительных средств понадобится клубам в случае возобновления РПЛ

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о дополнительных тратах клубов в случае возобновления РПЛ.

"Нужные немалые деньги для возобновления - продление соглашений футболистов, которые истекают 31 мая, повлекут за собой дополнительные расходы. Есть информация от одного клуба - дополнительные 300 миллионов рублей на доигровку: логистика, фонд оплаты труда", - заявил Егоров.

Ранее сообщалось, что розыгрыш РПЛ могут возобновить 21 июня. Однако большинство клубов выступают против доигровки.

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