Журналист Егоров сообщил, что ЦСКА намерен продолжать работу с Гончаренко

Теги цска москвавиктор гончаренко

Журналист Егоров сообщил, что ЦСКА намерен продолжать работу с Гончаренко

Известный журналист Сергей Егоров сообщил, что ЦСКА не собирается расставаться с главным тренером Виктором Гончаренко, который подал в отставку после поражения от "Зенита" (0:4). Сейчас специалист находится в Белоруссии.

"По Гончаренко: выбран вариант "накосячил - возвращайся и исправляй"; но непонятно: если Виктор Михайлович вернeтся, он проходит двухнедельный карантин или уже необязательно?" - написал Егоров в телеграме.

Ранее стало известно, что ЦСКА к матчу 24-го тура РПЛ с "Динамо" будет готовить Сергей Овчинников.

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