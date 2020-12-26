Журналист Егоров: "Спартак" вообще не рассматривает российских тренеров"

Журналист Сергей Егоров рассказал, что "Спартак" рассматривает на замену Доменико Тедеско только иностранца.

"Спартак" вообще не рассматривает российских тренеров. В футбольных кругах говорят, что у нас нет тренера, который смог бы возглавить такую команду, как "Спартак". Только иностранец", - заявил Егоров.

Напомним, что Тедеско покинет "Спартак" по окончании сезона. После 19 туров клуб занимает в РПЛ третье место.

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