Журналист ESPN включил новичка "Зенита" в тройку лучших опорников в мире

Журналист ESPN Мартин Альварес поделился мнением о новичке "Зенита" Вильмаре Барриосе.

"Я отлично знаю его. Он очень сильный футболист. Барриос немного похож на Канте, который лучший в мире на своей позиции. Барриос - второй-третий, но он не замена Паредесу.

Он очень хорош на поле. Я даже представить не могу, сколько атак соперника он сорвал. На поле он вездесущ. Как он столько бегает остается для меня загадкой" - заявил Альварес.

Напомним, что трансфер Барриоса обошелся "Зениту" в 15 миллионов евро.

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