Журналист ESPN включил новичка "Зенита" в тройку лучших опорников в мире
Журналист ESPN Мартин Альварес поделился мнением о новичке "Зенита" Вильмаре Барриосе.
"Я отлично знаю его. Он очень сильный футболист. Барриос немного похож на Канте, который лучший в мире на своей позиции. Барриос - второй-третий, но он не замена Паредесу.
Он очень хорош на поле. Я даже представить не могу, сколько атак соперника он сорвал. На поле он вездесущ. Как он столько бегает остается для меня загадкой" - заявил Альварес.
Напомним, что трансфер Барриоса обошелся "Зениту" в 15 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
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|Анжи
|17
|15
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|Енисей Красноярск
|17
|10