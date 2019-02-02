Журналист ESPN включил новичка "Зенита" в тройку лучших опорников в мире

Теги зенит санкт-петербургвильмар барриос

Журналист ESPN включил новичка "Зенита" в тройку лучших опорников в мире

Журналист ESPN Мартин Альварес поделился мнением о новичке "Зенита" Вильмаре Барриосе.

"Я отлично знаю его. Он очень сильный футболист. Барриос немного похож на Канте, который лучший в мире на своей позиции. Барриос - второй-третий, но он не замена Паредесу.

Он очень хорош на поле. Я даже представить не могу, сколько атак соперника он сорвал. На поле он вездесущ. Как он столько бегает остается для меня загадкой" - заявил Альварес.

Напомним, что трансфер Барриоса обошелся "Зениту" в 15 миллионов евро.

Читайте также: Нетипичные латиноамериканские умения и почерк Тимощука: все, что нужно знать о новичке "Зенита" Вильмаре Барриосе. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Наполи" разгромил "Сампдорию" и продолжает погоню за "Ювентусом"

"Наполи" разгромил "Сампдорию" и продолжает погоню за "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов