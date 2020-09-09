Журналист Фабрицио Романо: "Барселона" согласовала контракт с Депаем
Форвард "Лиона" Мемфис Депай в скором времени станет игроком "Барселоны", сообщает в своем твиттере.
По данным источника, каталонский клуб согласовал условия контракта с футболистом. Осталось договорится о сумме трансфера.
Отметим, "Барселона" также ведет переговоры с агентами хавбека "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума.
Ранее сообщалось, что клуб намерен приобрести обоих футболистов не больше, чем за 55 млн евро.
А еще: Агент Коутиньо подтвердил информацию, что футболист останется в "Барселоне"| http://soccernews.ru
главное
-
Стало известно, сколько "Байер" может получить за трансфер Хаверца в "Челси"
-
Клопп лично обсудит с Вейналдумом его будущее в "Ливерпуле"
-
Кержаков подтвердил информацию, что может возглавить "Томь"
-
"Аталанта" Миранчука объявила о переходе защитника "Валенсии" Пиччини
-
"СЭ": ЦСКА отказался продавать Влашича "Зениту" за 25 миллионов евро
Лента новостей
-
"Фиорентина" увеличила предложение по трансферу Лукаса Торрейры
-
2
Луис Суарес приступил к тренировам с "Барселоной"
-
"Спартак" отреагировал на интерес "Ромы" к Александру Кокорину
-
"Барселона" - первый клуб в мире, достигший 10 миллионов подписчиков на YouTube
-
"Манчестер Сити" отдал защитника Илича в аренду "Вероне"
-
Перишич вернется в "Интер". "Бавария" решила не выкупать футболиста
-
Карасев будет судить матч 7-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак"
-
"Барселона" готова заплатить 15 млн евро за защитника "Ман Сити" Гарсию
-
Журналист Фабрицио Романо: "Барселона" согласовала контракт с Депаем
-
"Астон Вилла" побила собственный трансферный рекорд, купив игрока чемпионшипа
-
Стало известно, сколько "Байер" может получить за трансфер Хаверца в "Челси"
-
Тренер "Сочи" рассказал, как на команде сказался матч с "Ростовом"
-
Клопп лично обсудит с Вейналдумом его будущее в "Ливерпуле"
-
"Милан" может приобрести голкипера "Лиона" Тэтэрушану
-
Главный тренер "Сочи" рассказал, что команда потеряла с уходом Кокорина и Мостового
-
1
Луческу решил жить на базе "Динамо", так как опасается за свою жизнь
-
В "Томи" отреагировали на новость о переговорах с Александром Кержаковым
-
"Сначала мы для вас герои, а потом вы на нас писаете". Ловрен высказался о критике в СМИ после поражения сборной Хорватии
-
Кержаков подтвердил информацию, что может возглавить "Томь"
-
1
Месси тренируется в общей группе "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14