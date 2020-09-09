Журналист Фабрицио Романо: "Барселона" согласовала контракт с Депаем

Форвард "Лиона" Мемфис Депай в скором времени станет игроком "Барселоны", сообщает в своем твиттере.

По данным источника, каталонский клуб согласовал условия контракта с футболистом. Осталось договорится о сумме трансфера.

Отметим, "Барселона" также ведет переговоры с агентами хавбека "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума.

Ранее сообщалось, что клуб намерен приобрести обоих футболистов не больше, чем за 55 млн евро.

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