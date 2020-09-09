Журналист Фабрицио Романо: "Барселона" согласовала контракт с Депаем

Теги лионмемфис депайбарселонатрансферы

Журналист Фабрицио Романо: "Барселона" согласовала контракт с Депаем

Форвард "Лиона" Мемфис Депай в скором времени станет игроком "Барселоны", сообщает в своем твиттере.

По данным источника, каталонский клуб согласовал условия контракта с футболистом. Осталось договорится о сумме трансфера.

Отметим, "Барселона" также ведет переговоры с агентами хавбека "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума.

Ранее сообщалось, что клуб намерен приобрести обоих футболистов не больше, чем за 55 млн евро.

А еще: Агент Коутиньо подтвердил информацию, что футболист останется в "Барселоне"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" готова заплатить 15 млн евро за защитника "Ман Сити" Гарсию

"Барселона" готова заплатить 15 млн евро за защитника "Ман Сити" Гарсию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов