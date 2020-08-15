Журналист Фабрицио Романо: "Барселона" уволит Сетьена

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен, судя по всему, покинет клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство клуба приняло решение об отставке тренера после разгромного поражения от "Баварии" (2:8) в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что Сетьен сменил Эрнесто Вальверде на посту тренера каталонцев в январе этого года. В Примере "Барса" заняла второе место, уступив чемпионство "Реалу".

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