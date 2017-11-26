Журналист Фифилд назвал главную проблему "Тоттенхэма"

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Журналист Фифилд назвал главную проблему "Тоттенхэма"

Журналист The Guardian Доминик Фифилд рассказал о главной проблеме "Тоттенхэма".

"Одна из самых главных проблем "Тотттенхэма" - это бюджет зарплат, он крайне низок. Лучшие футболисты команды в определенный момент могут прийти к мысли, что могут получать вдвое больше в других клубах Премьер-Лиги, а "Тоттенхэму" нечем будет их удержать. Эта проблема может коснуться Дэнни Роуза и Харри Кейна. Лично я считаю, что бюджет зарплат является безупречным с точки зрения бизнеса, однако он не такой большой, как в других топ-клубах Премьер-Лиги" - приводит слова Фифилда Sky Sports.

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6 Ливерпуль 13 23
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