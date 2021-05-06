Журналист Франков: "Минай" не выходил на матч с "Шахтером", так как не желал исполнять указание о сливе"

Теги минайшахтер донецк

Журналист Франков: "Минай" не выходил на матч с "Шахтером", так как не желал исполнять указание о сливе"Фото: Динамомания

Украинский журналист Артем Франков высказался об инциденте перед игрой "Минай" - "Шахтер" (0:4).

Отметим, что матч начался на 35 минут позже из-за отказа игроков "Миная" выходить из раздевалки. Они отказывались играть из-за котировок букмекеров.

"Агентурная информация по "Минаю". Должны были проиграть в три-четыре мяча. Начали ставить, поплыли коэффициенты... Однако дело не в коэффициентах или обещаниях Баранки о честном футболе до конца, а в нежелании команды исполнять указание о сливе. Речь о непокорности большинства футболистов - как минимум.

Вторая и, похоже, основная версия: невыход на игру - единственный способ вернуть вбуханные в ставки огромные деньги (некто из окружения "Миная"). А вот выйти - опасно, так как "Шахтeр" кинет разобранному сопернику пятерик (и сделает это цинично, охотно, пренепременно!), ставки зайдут, и тогда начнeтся мощный шухер с участием МВД (аномальные ставки под прицелом - полагаю, букмекеры в таких раскладах не молчат)", - написал Франков на своем телеграм-канале.

Читайте также: "Шахтер" разгромил "Минай" и обеспечил себе "серебро" УПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" вышел в финал Лиги Европы, несмотря на поражение от "Ромы"

"Манчестер Юнайтед" вышел в финал Лиги Европы, несмотря на поражение от "Ромы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов