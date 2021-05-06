Журналист Франков: "Минай" не выходил на матч с "Шахтером", так как не желал исполнять указание о сливе"

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Украинский журналист Артем Франков высказался об инциденте перед игрой "Минай" - "Шахтер" (0:4).

Отметим, что матч начался на 35 минут позже из-за отказа игроков "Миная" выходить из раздевалки. Они отказывались играть из-за котировок букмекеров.

"Агентурная информация по "Минаю". Должны были проиграть в три-четыре мяча. Начали ставить, поплыли коэффициенты... Однако дело не в коэффициентах или обещаниях Баранки о честном футболе до конца, а в нежелании команды исполнять указание о сливе. Речь о непокорности большинства футболистов - как минимум.

Вторая и, похоже, основная версия: невыход на игру - единственный способ вернуть вбуханные в ставки огромные деньги (некто из окружения "Миная"). А вот выйти - опасно, так как "Шахтeр" кинет разобранному сопернику пятерик (и сделает это цинично, охотно, пренепременно!), ставки зайдут, и тогда начнeтся мощный шухер с участием МВД (аномальные ставки под прицелом - полагаю, букмекеры в таких раскладах не молчат)", - написал Франков на своем телеграм-канале.

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