Журналист Франков высказался об уходе Шевченко из сборной Украины

Фото: инстаграм Шевченко

Украинский журналист Артем Франков поделился мнением об уходе Андрея Шевченко с поста тренера сборной Украины.

"По большому счету Шевченко не смог противостоять политическому напору, был не готов к нему. Возможно, и не хотел с этим связываться. Политика... Нам же испохабили подготовку к Евро - всеми этими акциями! Сборной не давали спокойно готовиться к турниру. Вся эта свистопляска связана с амбициями действующего главы ФФУ - Андрея Павелко. Сейчас он активнейшим образом пытается вернуться в политическую жизнь страны, используя самую простую линию. Линию правого патриотизма. И национализма.

Шевченко - русскоязычный человек. Он вообще космополит. Человек живет в Англии, Италии, работает в Украине. Гражданин мира. И он не до конца понимал, что происходит. Его же частенько обкладывали не за то, что он, допустим, выпускал на поле Марлоса, а потому, что он и его подопечные говорили по-русски! Вот это кое-кому очень не нравилось. И это вызывало нормальную реакцию у тренера: да какая вам разница, на каком языке я говорю! Да хоть по-китайски, вы что, издеваетесь?!

А что творили эти политические деятели из федерации? Просто вбивали клин между футболистами! Мол, почему он не говорит на украинском?! Так что ситуация, конечно, была тяжелая", - приводит слова Франкова "Спорт-Экспресс".



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