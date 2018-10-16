Журналист Goal.com: "Головину не стоит бояться смены главного тренера в "Монако"
Журналист Goal.com Наим Бенеддра считает, что новый наставник "Монако" Тьерри Анри будет строить игру команды вокруг хавбека Александра Головина.
"Если говорить об Анри, то это, безусловно, громкое имя во французском футболе. Правда, никто не знает, кто такой главный тренер Анри. На что он способен, как работает – загадка. Хотя это признанный мастер, эксперт и человек, который понимает в футболе все.
Тьерри сказал, что ждет от игроков серьезности, кропотливой работы и дисциплины. Все эти качества у Головина есть. Бояться прихода Анри ему точно не стоит", – сказал журналист.
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