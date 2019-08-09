Журналист Goal.com: "Неудачники этого трансферного окна - "Манчестер Юнайтед" и Вудворд"

Журналист Goal.com Карло Гарганезе высказался о работе "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке.

"Неудачники этого трансферного окна - "Манчестер Юнайтед" и Эд Вудворд. Футболисты полузащиты едва дотягивают до уровня середняка АПЛ, однако клуб никого не приобрел, это при том, что ушел Андер Эррера. Не нашли замену Лукаку, и начинают сезон без "девятки".

Много юных форвардов, но они слишком молоды, поэтому это выглядит на азартную игру. Линия обороны усилилась, но все равно не самая лучшая в АПЛ", - заявил Гарганезе.

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