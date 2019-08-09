Журналист Goal.com: "Неудачники этого трансферного окна - "Манчестер Юнайтед" и Вудворд"
Журналист Goal.com Карло Гарганезе высказался о работе "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке.
"Неудачники этого трансферного окна - "Манчестер Юнайтед" и Эд Вудворд. Футболисты полузащиты едва дотягивают до уровня середняка АПЛ, однако клуб никого не приобрел, это при том, что ушел Андер Эррера. Не нашли замену Лукаку, и начинают сезон без "девятки".
Много юных форвардов, но они слишком молоды, поэтому это выглядит на азартную игру. Линия обороны усилилась, но все равно не самая лучшая в АПЛ", - заявил Гарганезе.
Читайте также: Официально: Лукаку перешел в "Интер". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 августа
-
Стало известно, кого "Спартак" хочет подписать на позицию опорного хавбека
-
"Манчестер Сити" подписал хавбека "Жироны"
-
Журналист Goal.com: "Неудачники этого трансферного окна - "Манчестер Юнайтед" и Вудворд"
-
ЦСКА работает над трансфером бразильского нападающего
-
Балотелли близок к переходу в бразильский клуб
-
Арустамян анонсировал очередной трансфер "Спартака"
-
"Бавария" выиграла в товарищеском матче со счетом 23:0
-
Лига Европы: "Заря" сыграла вничью с софийским ЦСКА, БАТЭ обыграл "Сараево" и другие результаты
-
"Эвертон" приобрел нападающего "Арсенала"
-
"Арсенал" объявил о трансфере защитника сборной Шотландии
-
1
"Манчестер Сити" подписал голкипера Карсона
-
"Бавария" хочет арендовать Перишича
-
1
Кононов прокомментировал победу над "Туном"
-
2
Неймар, возможно, намекнул на переход в "Реал"
-
2
Давид Луиз перешел из "Челси" в "Арсенал"
-
Сессеньон стал игроком "Тоттенхэма"
-
1
"Локомотив" близок к покупке Джорджевича
-
Лига Европы: "Мариуполь" сыграл вничью с АЗ, "Вулверхэмптон" и "Брага" добыли выездные победы
-
"Спартак" добыл тяжелую победу над "Туном" в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16