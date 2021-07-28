Журналист Гордон - о Ракицком: "Он дурак вообще"

Фото: инстаграм Дмитрия Гордона/Автор неизвестен

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился мнением об украинцах Ярославе Ракицком, выступающем за "Зенит", и Александре Зинченко, который ранее играл за "Уфу", н затем перебрался в "Манчестер Сити".

"Ракицкий мне не интересен. Мне кажется, он дурак вообще. Пустой персонаж. Жалею, ли что назвал его д******ом? Нет. Что касается выступления Зинченко в России, то он тогда маленький был еще - ошибался. А Ракицкий уже большим был. Возраст это оправдание. Когда ребенок маленький, он склонен совершать больше ошибок", - сказал Гордон в интервью Sport24.

Напомним, что Ракицкий после перехода в "Зенит" перестал вызываться в сборную Украины.

Не пропустите: Ракицкий сделал заявление о своем будущем. | http://soccernews.ru