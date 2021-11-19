Журналист Гордон рассказал об участии в выборе тренера для киевского "Динамо"

Фото твиттер киевского "Динамо"

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что киевское "Динамо" пригласило на пост главного тренера Мирчу Луческу по его рекомендации.

"Горжусь тем, что братья Суркисы, принимая решение о назначении Луческу, советовались со мной в том числе. Выбирали тогда из трёх кандидатур: Сергей Ребров, Мирча Луческу и третий, не будем говорить кто. Идея с Луческу была хороша со всех точек зрения: и с точки зрения маркетинга и рекламы, и с точки зрения того, что он профи.

Думаю, это было очень хорошее кадровое решение. Я за то, чтобы моя команда побеждала, получала первые места, призы чемпионатов и кубки. Поэтому если Луческу может в этом помочь, если реально помогает, какие вопросы?" - сказал Гордон.

76-летний Луческу возглавил "Динамо" в июле 2020 года и в первом же сезоне выиграл внутренний украинский требл - чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

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