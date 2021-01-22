Журналист Гордон: "России предлагали провести Евро-2012 вместе с Украиной. Путин отказался"

Теги владимир путин

Журналист Гордон: "России предлагали провести Евро-2012 вместе с Украиной. Путин отказался"Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился информацией о том, что России могла провести Чемпионат Европы 2012 года совместно с Украиной.

"Украина была еще не в состоянии провести турнир сама, без второй страны. Учитывая и опыт проведения таких масштабных соревнований, и их значимость в европейском сообществе. С Польшей это было политически правильно и целесообразно.

Кстати, насколько я знаю, Григорий Суркис (в то время Президент Федерации Футбола Украины, прим soccernews.ru) предлагал Владимиру Путину провести ЕВРО совместно Украиной и Россией. Но Владимир Путин тогда сказал, дескать, если Россия решится проводить, то она сама в состоянии провести. Примерно такой был разговор, как мне говорили те, кто его слышал", – сказал Гордон в эфире ютуб-канала oSporte TV.

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