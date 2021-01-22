Журналист Гордон: "России предлагали провести Евро-2012 вместе с Украиной. Путин отказался"

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился информацией о том, что России могла провести Чемпионат Европы 2012 года совместно с Украиной.

"Украина была еще не в состоянии провести турнир сама, без второй страны. Учитывая и опыт проведения таких масштабных соревнований, и их значимость в европейском сообществе. С Польшей это было политически правильно и целесообразно.