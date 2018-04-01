Журналист из Неаполя: "Сассуоло" это рабы "Ювентуса"



Неаполитанский журналист Карло Альвино раскритиковал "Сассуоло", который в матче 30-го тура чемпионата Италии отобрал очки у "Наполи"​ (1:1).

"Ювентус" явно "зарядил" "Сассуоло". Они являются рабами "Ювентуса", и в Турине это знают. Тот самый случай, когда хозяин приказал, а подчиненный сделал", - сказал Альвино в эфире TV Luna.

После этого матча отставание идущего вторым "Наполи" от лидирующего "Ювентуса" увеличилось до четырех очков.

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