Журналист из Неаполя: "Сассуоло" это рабы "Ювентуса"

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Журналист из Неаполя: "Сассуоло" это рабы "Ювентуса"
Неаполитанский журналист Карло Альвино раскритиковал "Сассуоло", который в матче 30-го тура чемпионата Италии отобрал очки у "Наполи"​ (1:1).

"Ювентус" явно "зарядил" "Сассуоло". Они являются рабами "Ювентуса", и в Турине это знают. Тот самый случай, когда хозяин приказал, а подчиненный сделал", -  сказал Альвино в эфире TV Luna. 

После этого матча отставание идущего вторым "Наполи" от лидирующего "Ювентуса" увеличилось до четырех очков.

Не пропустите: В последних двух матчах "Интер" забил столько же голов, как и в предыдущих 10 поединках. | http://soccernews.ru

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