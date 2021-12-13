Журналист Карпов дал инсайд о будущем Витории в "Спартаке"
Фото сайт РПЛ
Известный журналист Иван Карпов отреагировал на информацию, согласно которой Руй Витория может остаться в "Спартаке".
По его данным, вопрос с увольнением португальца уже давно закрыт, и это решение не будет пересматриваться.
Инсайдер утверждает, что в ближайшее время 51-летний специалист покинет пост главного тренера "красно-белых", а его преемником станет Паоло Ваноли.
Витория возглавляет "Спартак" с мая этого года. Команда под его руководством идёт на 9-м месте в РПЛ, зато в Лиге Европы москвичи финишировали первыми в группе.
Не пропустите: Стала известна дата презентации Ваноли в качестве тренера "Спартака". | http://soccernews.ru
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