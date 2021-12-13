Журналист Карпов дал инсайд о будущем Витории в "Спартаке"

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Известный журналист Иван Карпов отреагировал на информацию, согласно которой Руй Витория может остаться в "Спартаке".

По его данным, вопрос с увольнением португальца уже давно закрыт, и это решение не будет пересматриваться.

Инсайдер утверждает, что в ближайшее время 51-летний специалист покинет пост главного тренера "красно-белых", а его преемником станет Паоло Ваноли.

Витория возглавляет "Спартак" с мая этого года. Команда под его руководством идёт на 9-м месте в РПЛ, зато в Лиге Европы москвичи финишировали первыми в группе.

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