Журналист Карпов назвал финансовые детали нового контракта Миранчука с "Локомотивом"

Стали известны финансовые детали нового контракта полузащитника московского "Локомотива" Антона Миранчука, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, зарплата футболиста не изменилась и составит два миллиона евро в год без учета бонусов. При этом хавбек получил премию за продление контракта в размере двух миллионов евро. Сумма отступных в контракте Миранчука увеличилась до 15 миллионов евро. Игрок получит 15 процентов от суммы своего трансфера в другой клуб.

25-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". Всего он провел за московский клуб 119 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 16 результативных передач. Его новый контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Антон Миранчук второй раз стал игроком месяца в "Локомотиве". | http://soccernews.ru