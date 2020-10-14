Журналист Карпов назвал сумму возможного выкупа защитника "Ростова" Дмитрия Чистякова в "Зенит"

Петербургский "Зенит" сможет выкупить права на защитника "Ростова" Дмитрия Чистякова за пять миллионов евро, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

В ближайшее время "Зенит" арендует футболиста до окончания сезона. В обратном направлении отправится защитник петербургского клуба Денис Терентьев.

26-летний Чистяков является воспитанником "Зенита". За "Ростов" он выступает за 2019 года, провел за клуб 25 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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