Журналист Карпов оценил шансы Георгия Мелкадзе заиграть в "Спартаке"

Журналист Иван Карпов выразил мнение, что нападающий Георгий Мелкадзе не будет играть за московский "Спартак" после завершения срока аренды в "Тамбове".

"Москвичи платят не маленькую зарплату Мелкадзе. Это 3 миллиона рублей в месяц, из которых "Тамбов" даeт лишь 150 тысяч. Отступные по его договору - 20 миллионов евро. Как бы то ни было, Мелкадзе после аренды вернeтся в "Спартак". Мне кажется, что дальше наиболее вероятна очередная аренда. Теперь уже в клуб посерьeзнее. Хотя и трансфер исключать я бы не стал. Но при Томасе Цорне Мелкадзе вряд ли будет играть в "Спартаке", – написал Карпов в своем Telegram-канале.

23-летний Мелкадзе является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он выступает за "Тамбов" на правах аренды, провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2022 года.

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