Журналист Карпов раскрыл детали контракта Игнатова со "Спартаком"

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Журналист Карпов раскрыл детали контракта Игнатова со "Спартаком"

Журналист Иван Карпов поделился информацией о контракте хавбека Михаила Игнатова со "Спартаком", который был подписан минувшим летом.

По информации журналиста, 20-летний футболист заключил с московским клубом контракт на 3 года с зарплатой 1,5 миллиона рублей в месяц. Его подъемные - 20 миллионов рублей.

При этом отмечается, что представители игрока требовали для него зарплату в размере 2 миллионов рублей в месяц.

В текущем сезоне Игнатов провел за основную команду "Спартака" один матч в рамках Кубка России.

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