Журналист Карпов раскрыл детали несостоявшегося трансфера Чалова в "Кристал Пэлас"
Журналист Иван Карпов объяснил, почему не состоялся трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова в "Кристал Пэлас".
"В прошлом году ЦСКА не отпустил Чалова в "Кристал Пэлас". Гинер завышал цену и торговался потому, что деньги от сделки списывались за кредит по стадиону. Таким образом, если Гинер продал бы Чалова, то клуб не получил бы денег, а команда лишилась бы форварда.
Единственный способ сохранить часть средств от продажи футболиста, это завязать сделку на приобретение другого игрока. В РПЛ ЦСКА выбирал из трех вариантов: Эльдор Шомоуродов, Александр Соболев и Николай Комличенко в аренду. Первого не захотел отпускать "Ростов", по второму не согласовали сумму трансфера, третьего не отпустила в аренду "Млада Болеслав", а "армейцы" его приобретать не стали.
ЦСКА нуждался в Чалове. Даже если он забивает пять голов в 24 играх и не реализует по три пенальти кряду. В прошлом году, если уж и продавать молодого перспективного россиянина, то только по максимальной цене. И тут понять Гинера можно", - заявил Карпов.
Напомним, что "Кристал Пэлас" готов был заплатить за Чалова 25 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|22
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|Ростов
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|Локомотив Москва
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|22
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|Уфа
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|Урал
|22
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|12
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|22
|23
|13
|Рубин
|22
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|21
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