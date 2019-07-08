Журналист Карпов рассказал о грядущем переходе Хаджи в "Спартак"

Журналист Иван Карпов утверждает, что "Спартак" договорился по трансферу Яниса Хаджи из "Вииторула".

"Спартак" уже договорился по трансферу вингера Яниса Хаджи. Стоимость сделки составит 10,5-11 миллионов евро. "Спартак" опередил "Генк" и "Севилью". Единственная причина, по которой сын великого футболиста "Барселоны" мог выбрать Москву, а не Европу - это деньги.

В "Спартаке" он будет зарабатывать порядка двух миллионов евро за сезон. Теперь в распоряжении Кононова есть классическая десятка", - заявил Карпов.

В прошедшем сезоне на счету Хаджи 11 забитых мячей и 6 результативных передач в 35 матчах.

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