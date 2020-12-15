Журналист Казаков провел расследование о якобы переписанном возрасте Урунова
Журналист Илья Казаков рассказал, что он проверил информацию о якобы переписанном возрасте полузащитника московского "Спартака" и сборной Узбекистана Остона Урунова.
"Поговорил с узбекскими коллегами – по Урунову. Вот что пишут: "После Мексики, когда там был ЧМ среди команд U17, началась тотальная проверка молодых игроков. В итоге 2 года назад отстранили пожизненно от футбола нескольких тренеров и игроков. Никто не говорит, что приписок не бывает. Но с этим сейчас реально борются. Урунова проверяли тоже, из архивов ЗАГС г. Навои, где он родился, взяли выписку и сверили ее с данными из роддома. Все чисто", – написал Казаков в своем Telegram-канале.
Ранее бывший тренер "Спартака" Сергей Юран заявил, что настоящий возраст Урунова не 19 лет, а лет на пять больше.
В нынешнем сезоне Урунов провел за "Спартак" девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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