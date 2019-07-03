Журналист Конов: "Информация о том, что Мусаев получил годичную дисквалификацию от УЕФА - неправда"

Журналист Василий Конов прокомментировал информацию о том, что главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев якобы не сможет руководить клубом в следующем сезоне.

"Информация о том, что главный тренер "Краснодара" Мусаев получил годичную дисквалификацию от УЕФА, не соответсвует действительности. Никакой дисквалификации нет.

Речь идет только о еврокубках, где он не сможет руководить командой со скамейки, пока не получит лицензию. Это не дисквалификация, это процесс обучения, растянувшийся на долгий срок", - заявил Конов.

Напомним, в сезоне-2019/20 "Краснодар" выступит в Лиге чемпионов.

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