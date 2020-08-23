Журналист Конов оценил вероятность перехода Влашича в "Зенит"

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Журналист Конов оценил вероятность перехода Влашича в "Зенит"

Журналист Василий Конов поделился мнением о возможном переходе хорватского полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича в петербургский "Зенит".

"В прошлом году ЦСКА не отпустил в "Зенит" Фернандеса за 30-35 миллионов евро. Влашич, уверен, не может стоить меньше, а с учетом статуса прямого конкурента/позиции/возраста/спроса, вероятно, будет даже дороже Марио", - написал Конов в своем Telegram-канале.

22-летний Влашич выступает за ЦСКА с 2019 года, провел за клуб 71 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 14 результативных передач. Его контракт с московским клубом действует до лета 2024 года.

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