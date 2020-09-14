Журналист Конов раскрыл детали улучшенного предложения "Зенита" по Влашичу

Появилась новая информация об условиях возможного трансфера полузащитника Николы Влашича из ЦСКА в "Зенит".

По данным журналиста Василия Конова, есть вероятность, что питерский клуб заплатит за лидера армейцев 40 миллионов евро.

Более того, ЦСКА будет положен процент от будущей перепродажи 22-летнего хорвата.

Влашич выступает за москвичей с 2018 года, сыграл 74 матча, забил 25 голов и сделал 16 ассистов.

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