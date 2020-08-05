Журналист Короткин рассказал, кто будет судить матч за Суперкубок России

Журналист Вячеслав Короткин поделился информацией о судейском назначении на игру за Суперкубок России.

"Мне стало известно, что судить матч за суперкубок будет Михаил Вилков. Новость, которая не нуждается в дополнительных комментариях", - заявил Короткин.

Напомним, что суперкубок разыграют между собой "Зенит" и "Локомотив". Матч запланирован на 7 августа.

Стоит отметить, что по данным "Спорт-Экспресса", Вилков стал лидером по ошибкам в минувшем сезоне РПЛ.

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